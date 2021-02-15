Хмельницкая АЭС запустила второй энергоблок

На выходных второй энергоблок ХАЭС не смогли запустить из-за срабатывания аварийной защиты реакторной установки.

Хмельницкая АЭС в понедельник, 15 февраля, подключила к энергосети второй блок после завершения ремонта, длившегося 171 сутки. Об этом свидетельствуют данные на сайте АЭС.

По состоянию на 10:03 нагрузка второго блока составляла 101 МВт.

Таким образом, в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех АЭС Украины.

На блоке №3 Ривненской АЭС длятся 94-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 44-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Ривненской АЭС – 25-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Запорожской АЭС – 24-е сутки среднего планового ремонта.

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