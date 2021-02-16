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06:43 16 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Антарктиде снег стал розовым

В Антарктиде в районе украинской станции Академик Вернадский наблюдается «цветение» снега, он стал розовым и зеленым.

«Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать», -  сообщает Национальный антарктический научный центр.

Ученые пояснили, что зеленый цвет снегу придает пигмент хлорофилл, а красный – каротиновой слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей.

«Цветение» снега способствует изменению климата. Из-за необычной окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. В результате в снегу развивается больше ярких водорослей, от чего таяние еще более ускоряется.

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Тэги: снег, Антарктида

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