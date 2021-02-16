В Антарктиде снег стал розовым
В Антарктиде в районе украинской станции Академик Вернадский наблюдается «цветение» снега, он стал розовым и зеленым.
«Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать», - сообщает Национальный антарктический научный центр.
Ученые пояснили, что зеленый цвет снегу придает пигмент хлорофилл, а красный – каротиновой слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей.
«Цветение» снега способствует изменению климата. Из-за необычной окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. В результате в снегу развивается больше ярких водорослей, от чего таяние еще более ускоряется.
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