Украина просит США дать сигнал о членстве в НАТО
В Офисе президента заявили, что усиление военного сотрудничества между США и Украиной увеличит стоимость новой военной агрессии России против Украины.
В Офисе президента просят США дать Украине четкий сигнал о членстве в НАТО. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко во время дискуссии с американскими и европейскими политиками, сообщает в субботу, 6 марта, пресс-служба ОП.
Свириденко подчеркнула, что усиление военного сотрудничества между США и Украиной увеличит стоимость новой военной агрессии России против Украины.
«Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде», – отметила Свириденко.
Она также отметила, что в Офисе президента считают необходимым привлечь США к минским переговорам и переговорам в нормандском формате по Донбассу. Это позволит сделать переговорный процесс более эффективным.
«Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право», – сказала Свириденко.
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