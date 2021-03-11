Мексика одобрила законопроект о легализации марихуаны

Если законопроект примут, он разрешит совершеннолетним употреблять, хранить и выращивать марихуану.

Нижняя палата Конгресса Мексики одобрила законопроект о легализации марихуаны на территории всей страны, об этом депутаты заявили на своем сайте. Теперь, как сообщает агентство «Рейтер», законопроект должен одобрить Сенат.

Если законопроект примут, он разрешит совершеннолетним употреблять, хранить и выращивать марихуану. Но с ограничениями: хранить можно будет не более 28 граммов (за большее количество предлагают штрафовать, за объем 5,4 кг и больше — сажать в тюрьму ), а выращивать дома максимум шесть растений. Для последнего нужно будет получить разрешение. Законопроект предлагает выдавать лицензию не только на выращивание, но также на переработку, продажу, исследование и экспорт марихуаны.

Законопроект поддержали 316 депутатов, 129 высказались против, а 29 воздержались от голосования. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что поддерживает эту меру.

«Сегодня исторический момент. Благодаря этому решению ложное убеждение о том, что марихуана является частью серьезных проблем Мексики, осталось позади», — прокомментировал принятие законопроекта Симей Ольвера, депутат от правящей левой партии «Морена».

В 2017 году в Мексике разрешили употреблять марихуану в медицинских целях. Теперь страна станет третьим после Уругвая и Канады государством, легализовавшим каннабис на всей своей территории.

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