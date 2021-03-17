Страны НАТО увеличили расходы на оборону
Несмотря на сокращение налоговых поступлений из-за пандемии, государства НАТО выделили на военные нужды почти 1,1 трлн долларов.
Несмотря на значительное сокращение налоговых поступлений из-за пандемии коронавируса, государства НАТО в прошлом году выделили на военные нужды почти 1,1 трлн долларов – на 2,7% больше, чем годом ранее.
Об этом говорится в обнародованном во вторник, 16 марта, докладе генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
Наибольший прирост расходов – 3,9% – зафиксирован в США, которые уже длительное время пытаются добиться более сбалансированного распределения расходов на оборону между странами-членами НАТО.
В 2020 году США выделили на военные нужды около 785 млрд долларов. Это почти в 2,4 раза больше, чем все остальные 29 стран-партнеров, вместе взятые, и самая высокая доля ВВП (3,7%).
США добиваются, чтобы партнеры по НАТО как можно скорее начали выделять на оборону не менее 2% своего ВВП. В прошлом году только десять государств альянса достигли этой цели – Словакия, Греция, Великобритания, Румыния, Польша, Франция, Норвегия, Эстония, Латвия и Литва. Германия по-прежнему далека от требований США: в 2020 году она выделила на оборону 51,6 млрд евро – 1,56% ее ВВП.
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