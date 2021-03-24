В Украине умерла военнослужащая, получившая прививку от COVID-19. МОЗ назвал причины

МОЗ: Получившая вакцину от коронавируса женщина умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

В Одесской области умерла военнослужащая – контрактница, которая недавно вакцинировалась от COVID-19. В воскресенье, 21 марта, она получила прививку от коронавируса перед отправкой в зону проведения ООС. Об этом во вторник, 23 марта, сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

«Сегодня, в Одесской области, за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащий военной службы по контракту. Сослуживцами была вызвана скорая медицинская помощь и сообщена медицинская служба воинской части. Прибыв на место происшествия военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха. Военнослужащая, в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19″, – сообщили на странице командования Медсил ВСУ на странице в Facebook во вторник вечером, 23 марта

Военные медики подчеркнули, что прививка была осуществлена мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и приобрела опыт.

В Минздраве заявляют, что причиной смерти военнослужащей в Одесской области, привитой недавно от коронавируса, является острая сердечно-сосудистая недостаточность. Такие выводы судмедэкспертизы ведомство опубликовало в среду, 24 марта.

«Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области – острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз», – говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом Минздраву сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие умершей.

«Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения», – добавили в ведомстве.

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