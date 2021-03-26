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Главная » Мир » Религия
04:15 26 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Польше установили памятник украинскому священнику

Во время войны он выступал против преследования людей разных национальностей, спасал евреев, посещал их в гетто и запретил своим прихожанам участвовать в антиеврейских погромах.

В Люблине установили памятник украинскому греко-католическому священнику Емельяну Ковчу. Он расположен возле бывшего концлагеря в Майданеке, где Ковч умер 77 лет назад.

«Я надеюсь, что вскоре нам удастся преодолеть страх и ограничения глобальной пандемической ситуации, и памятник можно будет открыть в присутствии высших должностных лиц Польши и Украины», – сказал во время символической передачи памятника местной общине бывший вице-премьер Иван Васюник.

Изготовлением памятника занимались киевский скульптор Александр Дяченко и архитектор Марта Дяченко. На памятнике надпись на польском, украинском языках и иврите, где цитируется фрагмент письма отца Ковча к семье, в котором священник попросил не прилагать никаких усилий, чтобы освободить его из концлагеря: «Понимаю, что вы боретесь за мое освобождение. Прошу вас ничего не делать… Здесь мы все равны – поляки, евреи, украинцы, русские, латыши и эстонцы. Из всех присутствующих я здесь одинокий священник… Здесь я вижу Бога. Бога, единого для всех нас, независимо от наших религиозных различий. Возможно, наши церкви отличаются, но во всех них царствует тот же всемогущий Бог».

27 июня 2001 года папа римский Иоанн Павел II провозгласил его блаженным мучеником вместе с другими мучениками греко-католической церкви.

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Тэги: греко-католики, памятник, священник
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