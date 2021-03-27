Ученым Украины по силам сделать вакцину от коронавируса

Однако все упирается во время.

В Украине имеются мощности для производства COVID-вакцин и несколько отечественных компаний готовы взяться за их произодство. Однако все упирается во время, заявил нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

«Наши ученые могут сделать вакцину. Но есть вопрос срока… Придумать эту вакцину очень сложно… За два месяца ученые ее не разработают. Но на сегодня, чтобы производить вакцину, можно взять сырье, рецептуру и здесь производить», – заявил Радуцкий.

Однако он подчеркнул, что фармакологические компании не желают предоставлять свою рецептуру вакцин другим государствам.

«Как бы мы хорошо к нашим партнерам не относились, никто свои деньги просто так не отдаст. Поэтому ученые должны разрабатывать. Насколько я помню, министр в прошлом году говорил, что есть разработки украинские, они прошли какую-то доклиническую стадию. Я даже знаю, что мы выделяли деньги Верховной Радой, президент подписал закон и деньги были выделены. И уже надо иметь какие-то результаты», – сказал нардеп.