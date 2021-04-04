Сегодня католическая Пасха

Христиане западного обряда отмечают Светлое Христово Воскресение 4 апреля. Неделя перед Пасхой называется Страсной, а каждый ее день, связанный с воспоминаниями событий из жизни Христа, Великим.

Пасха – древнейший и важнейший христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. В 2021 году католики отмечают Пасху 4 апреля, а православные – 2 мая.

У христиан западного обряда Пасха начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием (21 марта). Таким образом ее дата может попадать между 22 марта и 25 апреля.

С XVI века, когда западные церкви перешли на григорианский календарь, они обычно встречают праздник раньше православных, которые рассчитывают его дату по юлианскому календарю. Однако раз в несколько лет православная и католическая Пасхи могут совпасть.

Неделя перед Пасхой называется Страсной, а каждый ее день, связанный с воспоминаниями событий из жизни Христа, – Великим.

В воскресенье после торжественной пасхальной мессы папа Римский с балкона Собора Святого Петра в Ватикане объявляет благую весть о воскресении Христа тысячам верующих. Понтифик обращается к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi (Городу и Миру).

Пасхальная неделя или Светлая седмица у католиков считается такой же праздничной, как воскресенье, и называется Октавой Пасхи.

Главными пасхальными блюдами являются освященные крашеные яйца и куличи. Также на стол принято ставить много мясных блюд.

Во многих странах мира символом праздника является кролик. Его фигурками украшают дома, а также сладости, открытки и сувениры.

В большинстве европейских стран во время Страстной и Пасхальной недели предусмотрены школьные каникулы, а понедельник после праздника является выходным.

В Австралии, Великобритании, Германии, Испании, Канаде, Латвии, Португалии, Хорватии и большинстве латиноамериканских государств выходным днем также является Страстная пятница.

Во многих странах сложились особенные пасхальные традиции.

Так, в Польше на Пасху выпекают особые пасхальные «бабки» из дрожжевого теста, которые символизируют весну и плодородие, и украшают фигурками пасхального барашка, которого вырезают из масла или сахара.

Чехи пекут сладкие круглые булки с миндалем и изюмом – «мазанцы», а словаки подают на стол «паску», напоминающую традиционную православную пасху из творога.

В Италии выпекают особый пасхальный кекс в форме птицы – «пасхальную голубку», а также торт из соленого теста с вареными яйцами и шпинатом.

В Великобритании на Пасху едят булочки hot cross buns, на которых глазурью рисуют крест. Также принято запекать барашка с овощами.

В Германии разноцветными яйцами украшают мосты и фонтаны, что символизирует «пасхальные ручьи» – обновление и радость весны. Во многих двориках можно увидеть кусты и деревья, наряженные наподобие рождественской елки.

В Эквадоре готовят фансеку – суп из 12 видов злаков, которые являются символом двенадцати апостолов.

В США единой традиции празднования Пасхи нет, однако там красят яйца и пекут пасхальный хлеб, а в понедельник после праздника устраивают для детей соревнования по сбору пасхальных яиц.