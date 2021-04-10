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05:22 10 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сегодня Зеленский встретится в Турции с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский в субботу, 10 апреля, встретится в Турции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский летит в Турцию во второй раз за последние полгода, на этот раз – для участия в девятом заседании Стратегического совета высокого уровня.

Это будет уже третья встреча президентов за последнее время. В феврале 2020 года президент Турции приезжал в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня.

Как сообщило российское агентство РИА «Новости», накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции.  Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

«По просьбе Эрдогана Путин изложил российские подходы к решению внутриукраинского кризиса», – сообщает агентство.

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Тэги: Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
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