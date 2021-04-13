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05:58 13 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Европе от COVID-19 умерло миллион человек

На территории Европы число погибших от коронавирусной инфекции нового типа достигло миллион человек.

Количество погибших в 52 европейских странах достигло 1 000 288 человек.

Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове заявила, что «мы находимся в критической точке пандемии прямо сейчас».

По состоянию на 11 апреля в мире за время пандемии зарегистрировали 136,6 млн случаев COVID-19. Сейчас болеют 23,8 млн человек. Уже выздоровели – 109,8 млн.

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Тэги: смертность, пандемия, коронавирус
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