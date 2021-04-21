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08:29 21 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сняшиеся топлес две жительницы Дагестана оскорбили чувства верующих

Девушки разделись ради снимка на фоне Сулакского каньона в Дагестане. Местные жители посчитали это оскорблением чувств верующих.

Администрация Унцукульского района Дагестана потребовала от двух местных жительниц удалить фотографию, сделанную на фоне Сулакского каньона. Власти сослались на статью Уголовного кодекса России об оскорблении чувств верующих.

Снимок, о котором идет речь, был сделан осенью прошлого года. На нем две местные жительницы, взявшись за руки, стоят обнаженными по пояс спиной к камере.

Замглавы района Мухаммад Хамзатов заявил, что к властям обращались местные «старейшины, молодёжь, женщины, учителя». По его словам, подобные фото для местных жителей неприличны. Хамзатов сообщил, что если участницы фотографии не удалят снимок, власти обратятся в правоохранительные органы. При этом он назвал нежелательными оскорбительные и агрессивные комментарии в адрес девушек.

Фотография обнажённых по пояс местных жительниц ранее вызвала бурную реакцию в дагестанском сегменте социальных сетей. Одна из присутствующих на снимке местных жительниц заявила, что ей начали поступать угрозы.

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Тэги: мусульмане, оскорбление чувств верующих, топлес
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