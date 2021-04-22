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01:33 22 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Во Львове демонтируют советский Монумент славы

Разбирают барельефы с фигурами советских воинов, и первый экспонат уже перевезли в музей «Территория террора».

«Во время демонтажа обнаружили определенные трудности в работе, поэтому сейчас изучают, тем же самым образом или другим будут демонтировать следующие барельефы. Это первая стадия работ. Вторая стадия – это демонтаж самих конструкций – плит. Их будут демонтировать другим способом. Для этого есть отдельный проект. Сколько времени продлятся все работы, еще не известно, потому что работы сложные», – рассказал первый заместитель мэра Андрей Москаленко.

Параллельно идет подготовка к объявлению архитектурного конкурса для определения, как должно функционировать пространство, где расположен Монумент Славы, после демонтажа всех конструкций.

«Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил» открыли в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоял из бетонной композиции с фигурами воинов, символизирующих основные рода войск советской армии, и фигуры «Родины-матери».

Монумент Славы не попал под декоммунизацию, поскольку был памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов из Украины, а потому, согласно закону, не являлся символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежал обязательному демонтажу.

В 2017 году в Львовском горсовете создали комиссию, которая признала 30-метровую стелу аварийной, и в 2019 году ее демонтировали.

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Тэги: Львов, памятник
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