КНДР пригрозила ответом на «враждебные намерения» США

Северная Корея выпустила серию заявлений о неудовлетворенности политикой президента США Джо Байдена и его союзников.

КНДР считает, что недавние комментарии Вашингтона являются «доказательством враждебной политики», которые требуют ответа, пишет Reuters со ссылкой на государственное информагентство Северной Кореи.

Представитель северокорейского МИД заявил, что критика ситуации с правами человека в КНДР является «провокацией», которая доказывает, что США готовятся к «решительному противостоянию» с КНДР.

Гендиректор Департамента по делам США при корейском МИД Квон Чен Гун прокомментировал заявление президента СШа Джо Байдена о том, что ядерные программы в КНДР и Иране являются угрозами, которые будут устранены, благодаря дипломатии и строгому сдерживанию. Чен Гун назвал нелогичным «посягательство на право Северной Кореи на самооборону».

«Его заявления четко отражают намерение продолжать проведение враждебной политики в отношении КНДР, как это США делали более полувека», – заявил гендиректор департамента.

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