Байден подтвердил готовность встретиться с Путиным
Об этом президент США заявил на брифинге, который транслировала сеть C-SPAN. Время и место переговоров обсуждаются.
Джо Байден отметил, что на его готовность провести встречу с президентом России не повлияет наращивание российских войск возле границ с Украиной.
«Это не влияет на мое желание встретиться тет-а-тет. К тому же, обратите внимание: раньше у него было больше войск. Сейчас он отводит их», – сказал Байден.
Новости по теме
Президент США Джо Байден во вторник заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным во время поездки в Европу в июне.
В телефонном разговоре президент США предложил президенту России встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране.
Кроме этого президент США Джо Байден заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины.