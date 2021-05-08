Байден подтвердил готовность встретиться с Путиным

Об этом президент США заявил на брифинге, который транслировала сеть C-SPAN. Время и место переговоров обсуждаются.

Джо Байден отметил, что на его готовность провести встречу с президентом России не повлияет наращивание российских войск возле границ с Украиной.

«Это не влияет на мое желание встретиться тет-а-тет. К тому же, обратите внимание: раньше у него было больше войск. Сейчас он отводит их», – сказал Байден.

Тэги: Джо Байден, Владимир Путин