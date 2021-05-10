Радиаторы отопления – основа коммуникаций объектов недвижимости
Отопление считается важнейшим компонентом организации комфорта и безопасности.
Отопление считается важнейшим компонентом организации комфорта и безопасности. Еще при проектировании необходимо тщательно разработать проект отопления, проанализировать и учесть все риски и по факту подобрать оптимальный формат технического оснащения и оборудования. Также необходимо подобрать материалы от проверенных производителей, исключая брак.
Важнейшим элементом распределения тепла является не котел. Именно радиаторы отопления отвечают за то, чтобы в каждой комнате и помещении было тепло. Именно они отдают необходимое количество тепла, чтобы поддерживать в холодное время года оптимальный температурный диапазон от 18 до 24 градусов.
Разновидности радиаторов отопления
Основная классификация – это внешний вид. По этому параметру радиаторы бывают нескольких видов:
- Панельные. Представлены в виде цельносварной панели. Благодаря отличному внешнему виду их можно использовать где угодно и гарантировать соблюдение стандартов дизайна интерьера. Панельные модели делятся также на несколько типов;
- Секционные. Состоят из нескольких одинаковых секций. Идеальный вариант, когда в зависимости от условий эксплуатации необходимо добавить или убрать одну секцию;
- Трубчатые. Радиаторы изготовлены по сварной технологии из труб разного диаметра. Оптимальный вариант для организации отопления в служебных помещениях.
Также радиаторы делятся на три вида в зависимости от используемых материалов при изготовлении. Они могут быть чугунными, алюминиевыми, стальными и биметаллическими. Последний материал считается наиболее распространенным, эффективным универсальным, но одновременно с тем самым дорогим.
Правила грамотной покупки
Обязательно нужно учитывать рабочее давление в системе, особенно если радиаторы устанавливаются там, где есть центральное отопление. Довольно часто поломки возможны при гидроударах, и эту проблему также нужно предвидеть, используя устройства с запасом прочности.
Количество секций напрямую зависит от размера помещения. Примерно на 10 квадратных метров достаточно от 4 до 6 секций. Толщина стенок определяется в том случае, если тепловой носитель будет низкого качества. Зачастую наиболее толстые стенки нужны в случаях, если радиаторы устанавливаются в квартирах с центральным отоплением.
Дизайн – это критерий под каждого человека. К выбору предоставляются белые, черные, серые и другие оттенки. Найти оптимальное решение может каждый и если возникнут вопросы, то их можно выяснить у менеджеров.
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