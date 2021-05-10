Радиаторы отопления – основа коммуникаций объектов недвижимости

Отопление считается важнейшим компонентом организации комфорта и безопасности.

Отопление считается важнейшим компонентом организации комфорта и безопасности. Еще при проектировании необходимо тщательно разработать проект отопления, проанализировать и учесть все риски и по факту подобрать оптимальный формат технического оснащения и оборудования. Также необходимо подобрать материалы от проверенных производителей, исключая брак.

Важнейшим элементом распределения тепла является не котел. Именно радиаторы отопления отвечают за то, чтобы в каждой комнате и помещении было тепло. Именно они отдают необходимое количество тепла, чтобы поддерживать в холодное время года оптимальный температурный диапазон от 18 до 24 градусов.

Разновидности радиаторов отопления

Основная классификация – это внешний вид. По этому параметру радиаторы бывают нескольких видов:

Панельные . Представлены в виде цельносварной панели. Благодаря отличному внешнему виду их можно использовать где угодно и гарантировать соблюдение стандартов дизайна интерьера. Панельные модели делятся также на несколько типов; Секционные . Состоят из нескольких одинаковых секций. Идеальный вариант, когда в зависимости от условий эксплуатации необходимо добавить или убрать одну секцию; Трубчатые . Радиаторы изготовлены по сварной технологии из труб разного диаметра. Оптимальный вариант для организации отопления в служебных помещениях.

Также радиаторы делятся на три вида в зависимости от используемых материалов при изготовлении. Они могут быть чугунными, алюминиевыми, стальными и биметаллическими. Последний материал считается наиболее распространенным, эффективным универсальным, но одновременно с тем самым дорогим.

Правила грамотной покупки

Обязательно нужно учитывать рабочее давление в системе, особенно если радиаторы устанавливаются там, где есть центральное отопление. Довольно часто поломки возможны при гидроударах, и эту проблему также нужно предвидеть, используя устройства с запасом прочности.

Количество секций напрямую зависит от размера помещения. Примерно на 10 квадратных метров достаточно от 4 до 6 секций. Толщина стенок определяется в том случае, если тепловой носитель будет низкого качества. Зачастую наиболее толстые стенки нужны в случаях, если радиаторы устанавливаются в квартирах с центральным отоплением.

Дизайн – это критерий под каждого человека. К выбору предоставляются белые, черные, серые и другие оттенки. Найти оптимальное решение может каждый и если возникнут вопросы, то их можно выяснить у менеджеров.