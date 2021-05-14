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05:23 14 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Серена Уильямс проиграла свой тысячный матч в WTA-туре

Во втором раунде престижного турнира WTA в Риме Серена Уильямс (№8) встречалась с представительницей Аргентины Надей Подороской (№44).

Для Уильямс это был тысячный матч в карьере в WTA-туре.

Юбилей оказался с горьким привкусом. 39-летняя американка неожиданно проиграла матч в двух сетах – 6:7 (6-8), 5:7.

Встреча длилась 1 час и 59 минут.

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Тэги: Серена Уильямс, теннис
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