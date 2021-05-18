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01:32 18 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко разрешил стрелять по митингующим

Он подписал закон, снимающий с силовиков ответственность за вред, причиненный в результате применения боевой техники и оружия “с учетом обстановки”.

Также закон позволяет проводить личный досмотр граждан и их вещей, транспортных средств при задержании. Силовикам разрешено запрещать гражданам проводить фото- и видеосъемку и аудиозапись.

Кроме того, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при прекращении массовых беспорядков.

В отношении лиц, подлежащих государственной защите, Лукашенко позволил перевод на другую службу или работу, а также изменение внешности. Среди этой категории лиц – государственные служащие, судьи, работники СМИ, члены избирательных комиссий, а также их близкие.

Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования.

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Тэги: оружие, акции протеста, Александр Лукашенко
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