Лукашенко разрешил стрелять по митингующим
Он подписал закон, снимающий с силовиков ответственность за вред, причиненный в результате применения боевой техники и оружия “с учетом обстановки”.
Также закон позволяет проводить личный досмотр граждан и их вещей, транспортных средств при задержании. Силовикам разрешено запрещать гражданам проводить фото- и видеосъемку и аудиозапись.
Кроме того, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при прекращении массовых беспорядков.
В отношении лиц, подлежащих государственной защите, Лукашенко позволил перевод на другую службу или работу, а также изменение внешности. Среди этой категории лиц – государственные служащие, судьи, работники СМИ, члены избирательных комиссий, а также их близкие.
Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования.
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