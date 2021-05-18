Рекомендации по выбору и хранению охлажденного мяса

Мясные блюда — источник белка и сытости. Чтобы они принесли максимум пользы организму, во время приготовления нужно использовать только качественные продукты.

Мясные блюда — источник белка и сытости. Чтобы они принесли максимум пользы организму, во время приготовления нужно использовать только качественные продукты. В этой статье расскажем, на что следует обратить внимание при выборе мяса и при каких условиях его необходимо хранить. Используя простые советы, вы легко определите, качественный товар или нет.

Цвет и запах — основные критерии покупки

Сразу скажем, что лучше брать охлажденное мясо, так как «история» замороженных заготовок остается тайной. При неоднократном воздействии низких температур продукт теряет львиную долю полезных веществ, а в большинстве случаев — становится непригодным для употребления.

Итак, сначала расскажем, как должно выглядеть свежее охлажденное мясо. Оно покрыто тонкой бледно-розовой пленкой, мякоть, в свою очередь, после нажатия быстро восстанавливает форму и объем. На разрезах нет липкости, выделяется незначительное количество прозрачного сока. Баранина имеет насыщенный красно-коричневый цвет, телятина — светло-розовый, свинина — красно-розовый. Отдельное внимание следует обратить на жир. Он не должен быть желтым и рыхлым. Не забудьте оценить запах. Наличие какого-либо неприятного «оттенка» недопустимо!

Хотите без рисков купить качественное мясо? Делайте заказ на https://zakaz.atbmarket.com/, «АТБ-Маркет» реализует продукцию от известных компаний, которые специализируются на продаже курятины, свинины, телятины и т. д. В ассортименте интернет-магазина представлены только сертифицированные товары, а работники сети неустанно следят за сроком годности. К тому же на охлажденное мясо всегда высокий спрос!

Интересно: повара определяют свежесть продукции путем варки «пробного» кусочка. Из хороших ингредиентов бульон получается прозрачным и ароматным. Если же отварить кусочек сомнительного качества, в воздухе начнет витать неприятный запах, жидкость будет мутной.

Правильное хранение — это важно

В идеале из охлажденного мяса лучше готовить в первый день. Блюдо получится максимально полезным и невероятно вкусным. Если нет возможности немедленно приступить к готовке, храните продукт в холодильнике в контейнере. Перед охлаждением не мойте, просто положите в чистую емкость. Оптимальная температура хранения — от 0 до -7 °С.

Другие полезные советы:

Не покупайте впрок. Храните согласно рекомендациям производителя (они есть на этикетке). Разрывайте вакуумную упаковку только перед приготовлением. Не забывайте хорошо мыть мясные кусочки перед обработкой. Не используйте для хранения деревянную посуду, лучший вариант — эмалированный лоток или миска с пищевой пленкой.

Пришлось заморозить свинину, курятину и прочее? Помните, чем больше времени мясная продукция находится в камере, тем меньше полезных веществ в ней остается и быстрее теряется вкус. Максимальный срок хранения в морозилке — 6 месяцев.