Рекомендации по выбору и хранению охлажденного мяса
Мясные блюда — источник белка и сытости. Чтобы они принесли максимум пользы организму, во время приготовления нужно использовать только качественные продукты.
Мясные блюда — источник белка и сытости. Чтобы они принесли максимум пользы организму, во время приготовления нужно использовать только качественные продукты. В этой статье расскажем, на что следует обратить внимание при выборе мяса и при каких условиях его необходимо хранить. Используя простые советы, вы легко определите, качественный товар или нет.
Цвет и запах — основные критерии покупки
Сразу скажем, что лучше брать охлажденное мясо, так как «история» замороженных заготовок остается тайной. При неоднократном воздействии низких температур продукт теряет львиную долю полезных веществ, а в большинстве случаев — становится непригодным для употребления.
Итак, сначала расскажем, как должно выглядеть свежее охлажденное мясо. Оно покрыто тонкой бледно-розовой пленкой, мякоть, в свою очередь, после нажатия быстро восстанавливает форму и объем. На разрезах нет липкости, выделяется незначительное количество прозрачного сока. Баранина имеет насыщенный красно-коричневый цвет, телятина — светло-розовый, свинина — красно-розовый. Отдельное внимание следует обратить на жир. Он не должен быть желтым и рыхлым. Не забудьте оценить запах. Наличие какого-либо неприятного «оттенка» недопустимо!
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Интересно: повара определяют свежесть продукции путем варки «пробного» кусочка. Из хороших ингредиентов бульон получается прозрачным и ароматным. Если же отварить кусочек сомнительного качества, в воздухе начнет витать неприятный запах, жидкость будет мутной.
Правильное хранение — это важно
В идеале из охлажденного мяса лучше готовить в первый день. Блюдо получится максимально полезным и невероятно вкусным. Если нет возможности немедленно приступить к готовке, храните продукт в холодильнике в контейнере. Перед охлаждением не мойте, просто положите в чистую емкость. Оптимальная температура хранения — от 0 до -7 °С.
Другие полезные советы:
- Не покупайте впрок.
- Храните согласно рекомендациям производителя (они есть на этикетке).
- Разрывайте вакуумную упаковку только перед приготовлением.
- Не забывайте хорошо мыть мясные кусочки перед обработкой.
- Не используйте для хранения деревянную посуду, лучший вариант — эмалированный лоток или миска с пищевой пленкой.
Пришлось заморозить свинину, курятину и прочее? Помните, чем больше времени мясная продукция находится в камере, тем меньше полезных веществ в ней остается и быстрее теряется вкус. Максимальный срок хранения в морозилке — 6 месяцев.
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