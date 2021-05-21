Прокуратура обвинила семерых медработников в смерти Марадоны
Прокуратура аргентинского города Сан-Исидро предъявила обвинения семерым медицинским работникам после смерти звезды мирового футбола.
По информации агентства EFE, обвиняемые могут быть осуждены по статье «причинение смерти с косвенным умыслом» на срок от 8 до 25 лет тюремного заключения. Прокуратура попросила судью запретить фигурантам дела покидать Аргентину.
В отчете прокуратуры указано, что ответственная за здоровье именитого футболиста бригада медицинских работников проявила неадекватность и безрассудство, не уделив достаточного внимания его состоянию и фактически бросив на произвол судьбы.
Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от острого отека легких на фоне сердечной недостаточности.
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Правоохранители проверяют, была ли допущена небрежность со стороны медработников, которые следили за состоянием здоровья футболиста после операции.
Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне сделали операцию на мозге, сообщает Sky Sports. Марадона заболел еще 30 октября, в день своего 60-летия.