Прокуратура обвинила семерых медработников в смерти Марадоны

Прокуратура аргентинского города Сан-Исидро предъявила обвинения семерым медицинским работникам после смерти звезды мирового футбола.

По информации агентства EFE, обвиняемые могут быть осуждены по статье «причинение смерти с косвенным умыслом» на срок от 8 до 25 лет тюремного заключения. Прокуратура попросила судью запретить фигурантам дела покидать Аргентину.

В отчете прокуратуры указано, что ответственная за здоровье именитого футболиста бригада медицинских работников проявила неадекватность и безрассудство, не уделив достаточного внимания его состоянию и фактически бросив на произвол судьбы.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от острого отека легких на фоне сердечной недостаточности.

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