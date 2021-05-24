Россия обвинила США в нарушении ДСНВ

РФ сообщила, что США превысили допустимое число развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В МИД России заявили, что США нарушают договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку количество пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков в стране превышает условия соглашения на 101 единицу. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает Интерфакс.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что в марте 2021 года Россия и США обменялись уведомлениями о количестве стратегических наступательных вооружений.

В соответствии с полученными данными, количество развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков равно 800, что соответствует договору. Между тем, как указали в МИД РФ, заявленный показатель «достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из расчета по Договору 56 пусковых установок БРПЛ Trident II и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н».

В МИД также отметили, что переоборудование пусковых установок было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить, что они непригодны для использования ядерного оружия.

Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются учитывать их в рамках СНВ-3 в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР.

«Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 Статьи II Договора показатель превышен США на 101 единицу», – подчеркнули в МИД РФ.

Всего, по состоянию на март 2021 года, количество развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков с российской стороны составляет 517 единиц, с американской – 651 (при разрешенном соглашением максимуме в 700).

Число боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками – 1456 с российской и 1357 с американской стороны (максимум в соответствии с СНВ-3 – 1550). Количество развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также тяжелых бомбардировщиков с российской стороны составляет 767 (при максимуме в 800).

СНВ-3 – договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Стороны договорились о его продлении до 5 февраля 2026 года.

ДСНВ-3 – договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок действия договора истек 5 февраля 2021 года, однако, стороны решили его продлить до 2026 года.

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