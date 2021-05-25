Лидеры стран ЕС договорились о санкциях против режима Лукашенко

Лидеры государств Европейского союза вечером в понедельник пришли к взаимному согласию о пакете санкций против Беларуси.

В частности, вводится запрет на использование белорусской авиацией воздушного пространства всех 27 государств ЕС. В своем официальном заявлении Совет Евросоюза призывает всех авиаперевозчиков из ЕС избегать перелетов над территорией Беларуси.

В заявлении Совета ЕС также содержится требование немедленного освобождения освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги. Им должна быть гарантирована свобода передвижения, говорится в документе.

В то же время Брюссель призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести незамедлительное расследование «этого беспрецедентного и неприемлемого инцидента».

Принципиальное согласие европейских лидеров о принятии санкций против режима Лукашенко стало ответом на произошедшую в минувшее воскресенье насильственную посадку в Минске пассажирского лайнера, летевшего из Греции в Литву. После приземления в минском аэропорту белорусские власти задержали журналиста и блогера Романа Протасевича, критикующего режим Лукашенко.

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