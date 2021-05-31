Турецкий клуб стал чемпионом Евролиги по баскетболу
Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» обыграл испанскую «Барселону» и стал чемпионом Евролиги.
Для турецкого клуба данная победа в Евролиге стала первой в истории.
В игре за третье место российский ЦСКА уступил итальянскому «Милану».
Финал четырех команд прошел в немецком Кельне.
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