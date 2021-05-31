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05:46 31 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Турецкий клуб стал чемпионом Евролиги по баскетболу

Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» обыграл испанскую «Барселону» и стал чемпионом Евролиги.

Для турецкого клуба данная победа в Евролиге стала первой в истории.

В игре за третье место российский ЦСКА уступил итальянскому «Милану».

Финал четырех команд прошел в немецком Кельне.

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Тэги: баскетбол
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