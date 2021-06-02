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20:02 02 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

НАТО провела масштабные авиационные учения в Европе

Эти учения призваны частично направить послание президенту России Владимиру Путину, утверждают американские СМИ.

США и их союзники по НАТО провели широкомасштабную миссию в небе над странами-членами Альянса. Об этом говорится в сюжете CNN, обнародованном в среду, 2 июня.

«США и союзники участвовали в широкомасштабной миссии НАТО, в которой принимают участие более 20 стран НАТО, совершая полеты над странами-членами НАТО в учениях, призванных частично направить послание президенту России Владимиру Путину», – сообщил телеканал.

Указано, что учения проводятся за несколько недель до встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

В свою очередь Королевские военно-воздушные силы Великобритании сообщают, что полеты боевых самолетов прошли над территорией всех европейских членов НАТО. В частности, американцы отправили на эти учения стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

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Тэги: НАТО, США, рф, авиация
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