НАТО провела масштабные авиационные учения в Европе
Эти учения призваны частично направить послание президенту России Владимиру Путину, утверждают американские СМИ.
США и их союзники по НАТО провели широкомасштабную миссию в небе над странами-членами Альянса. Об этом говорится в сюжете CNN, обнародованном в среду, 2 июня.
«США и союзники участвовали в широкомасштабной миссии НАТО, в которой принимают участие более 20 стран НАТО, совершая полеты над странами-членами НАТО в учениях, призванных частично направить послание президенту России Владимиру Путину», – сообщил телеканал.
Указано, что учения проводятся за несколько недель до встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.
В свою очередь Королевские военно-воздушные силы Великобритании сообщают, что полеты боевых самолетов прошли над территорией всех европейских членов НАТО. В частности, американцы отправили на эти учения стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.
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