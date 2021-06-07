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17:22 07 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский подписал два эко-закона

Президент подписал закон о запрете пластиковых пакетов и указ о сохранении и восстановлении лесов.

Президент Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30 в понедельник, 7 июня, сообщил о подписании двух законов в сфере экологии.

В частности, он утвердил запрет пластиковых пакетов в точках торговли и сферы обслуживания с 2022 года, а также подписал указ о сохранении и восстановлении лесов, который предусматривает высадку миллиарда деревьев за три года.

«Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель – за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы хотим высадить в Украине 1 млрд деревьев. Соответствующий указ о старте этой программы я хочу подписать именно здесь на нашей встрече», – отметил Зеленский.

Также он анонсировал аудит водных ресурсов Украины.

«Будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины. Подготовка к управлению речными бассейнами. Построены 4 современные лаборатории и начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины», – отметил Зеленский.

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Тэги: Украина, зеленский, экологический закон
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