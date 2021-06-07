Зеленский подписал два эко-закона

«Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель – за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы хотим высадить в Украине 1 млрд деревьев. Соответствующий указ о старте этой программы я хочу подписать именно здесь на нашей встрече», – отметил Зеленский.