Во Львове погибла 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу

Во вторник, 8 июня, из окна 7-го этажа общежития колледжа «Львовской политехники» выпала Ирина Квас, чемпионка Украины по пауэрлифтингу.

В результате падения девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Сообщают, что перед инцидентом 17-летняя спортсменка закрылась в комнате изнутри. Правоохранительные органы расследуют событие по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство».

Ирина училась на втором курсе «Львовской политехники» по специальности «Правоведение».

Квас неоднократно занимала призовые места на чемпионатах Украины по пауэрлифтингу. В 2019-м она завоевала «золото» чемпионата страны. Девушка присела со штангой 125 кг, выполнила жим лежа с 65-килограммовой штангой и становую тягу с 130 килограммами.

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