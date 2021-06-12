Министр обороны назвал «своевременной» помощь США

Накануне Пентагон объявил о предоставлении военной помощи Украине на сумму в 150 миллионов долларов.

Министр обороны Андрей Таран считает «своевременным и обоснованным» решение США предоставить Украине вторую часть помощи в сфере безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне Пентагон утвердил помощь Украине на сумму в $150 млн. Она будет включать противоартиллерийские радары, средства радиоэлектронной борьбы и технологии борьбы с дронами.

По словам Тарана, эта помощь будет направлена на проведение мероприятий по обеспечению территориальной целостности Украины, обороны границ и углубление совместимости с НАТО.

«Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы. Речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийской радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы и эвакуации раненых с поля боя, а также подготовку и оборудование для усовершенствования безопасности частей Воздушных сил ВСУ», – сказал министр.

Он также отметил важность выполнения Украиной мероприятий оборонной реформы, усиление демократического гражданского контроля над ВСУ в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности» Он напомнил, что стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США динамично развивается и это является залогом укрепления обороноспособности и практической реализации евроатлантических стремлений Украины.

«Партнеры по США предоставляют нам беспрецедентную поддержку в усилении нашей обороноспособности и национальной стойкости. В течение 2014-2021 годов Украина получила от правительства США оборонительную помощь почти на $2,5 млрд. А недавно Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял законопроект О партнерство с Украиной d сфере безопасности, что, после подписания в Палате представителей, Сенате и президентом США, увеличит ежегодную военную помощь до $ 300 млн. Благодарен нашим американским друзьям за колоссальную дипломатическую, политическую, финансовую поддержку и практические шаги по сохранению суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины», – отметил Таран.

Он напомнил, что 14 июня лидеры государств-членов НАТО соберутся в Брюсселе для участия в саммите и подчеркнул, что Украина рассчитывает на понимание того, что украинский вопрос должен найти должное место в повестке дня саммита.

Тэги: США, Пентагон, минобороны