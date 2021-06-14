Пешка из ОПГ Губского ”Губы”

Как метко выразился писатель Пелевин, единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране — работать клоуном у п%дарасов.

Как метко выразился писатель Пелевин, единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране — работать клоуном у п%дарасов. А кто не хочет работать клоуном у п%дарасов, будет работать п%дарасом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс. Гражданин Рязанов Сергей Валерьевич видимо тоже читал Пелевина, так как он связал свою противоправную деятельность с участием за долю малую в различных криминальных историях, начиная от обналички и заканчивая рейдерством. Но как говорят, сколько веревочке не виться, а конец ее будет.

В данном материале речь пойдет не только о генералах преступного мира, а и о простых исполнителях разного рода мутных заказов, тем и схем – Сергее Рязанове и о его подельниках.

Свою противоправную деятельность в качестве фиктивного директора, Рязанов начал в 2014 году, выступив в качестве учредителя и директора ООО «Пентафлоп» (идентификационный код 37982829). Изюмским горрайонный судом Харьковской области в уголовном производстве № 1201422032000993 установлено, что компания «Пентафлоп» была непосредственно причастна к финансированию незаконных военизированных и вооруженных формирований на территории Краматорска путем разворовывания государственных средств. Должностные лица этой конторы перечисляли бюджетные деньги на счета фиктивных предприятий и присвоили денежные средства на общую сумму свыше 25 миллионов гривен: http://reyestr.court.gov.ua/Review/49568338. После того, как расследование правоохранительных органов по данному делу зашло в тупик, Рязанов вошел во вкус и продолжил свое участие в подобных историях.

Весной 2018 года в результате рейдерского захвата сети заправок «МОТТО», Сергей Рязанов был назначен захватчиками на должность директора 20-ти компаний, которые были рейдерским путем, украдены у Фриз Ойл Групп. Речь идет о 63 заправках, которые в 2018 году отошли от группы «БРСМ-Нафта» и стали работать под брендом МОТТО.

Почти сразу актив был рейдернут. В марте 2018 года регистратор Маломихайловского сельсовета Покровского района Днепропетровской области Татьяна Третьяк переписала компании, владеющие АЗС на сейшельскую Larlin Business Ltd. От нее активы перешли к Arudi Venturs Private Ltd из Мумбаи, Индия. Экс-владельцы вернули себе контроль также быстро, как до этого и потеряли, а сами стороны стали частыми гостями Антирейдерской комиссии при Минюсте и начали судиться. Кто стоял за той атакой – было неизвестно до недавних пор. Но, на тот момент по данным издания “Наши гроши”, отбить ее удалось якобы благодаря третьей стороне. В качестве так называемого «спасителя» от злых рейдеров выступил известный земельный жулик и рейдер Богдан Губский. С законными собственниками заправок он поступил в стиле итальянских мафиози, сделав предложение, от которого нельзя было отказаться. Губский потребовал для защиты от рейдеров оформление всех АЗС в совместную аренду 50 на 50.

Богдан Губский кличка «Губа».

Арендатором АЗС на тот момент выступало киевское ООО “Трейд петрол инвест”. В 2019 году 50% капитала уступили новому партнеру – ООО “Интернешенал девелопмент груп” (ИДГ). То есть, поделились долей не в праве собственности на АЗС, а в операционной деятельности.

Бенефициаром ИДГ в официальных документах до недавних времен был указан бывший заместитель прокурора Ивано-Франковской области, позже прокурор Запорожья Александр Полежаев, человек «Губы».

Как бы там ни было, в 2019 году, после “закрытия” первой проблемы с атакующими, собственники решили распрощаться с так называемым «спасителем» и расторгли так и не запустившиеся в операционную деятельность договоры аренды. После чего их накрыло уже второй волной атаки… И вот тут-то и «спалился» «Губа», сэкономив на нерезе для рейдерства переписав “Трейд петрол инвест” на участвовавшую в первой атаке – индийскую Arudi Venturs Private Ltd. Этот эпизод также стал предметом рассмотрения Антирейдерской комиссии при Минюсте.

При этом, юристы ОПГ «Губы», закрепили рейдерский захват в судах. Данные решения были направлены на завладение имуществом через договор аренды, ранее заключенного по принуждению банды «Губы». За решение Окружного административного суда Киева, оставленного без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда по делу № 640/13840/20, по информации источников, «Губа» заплатил 300 тысяч долларов США. Однако, эти его взятки пропали впустую, так как Верховный Суд своим постановлением от 02 июня 2021 года отменил решения первой инстанции и апелляции, восстановив нарушенные права пострадавшей стороны.

Объявление в “Урядовом Курьере”

В апреле этого года законные собственники вернули юридический контроль над компанией «Трейд Петрол Инвест». Северный апелляционный хозсуд в деле № 910/5898/20 удовлетворил апеляционную жалобу Виталия Кебы, признав недействительными договора и протоколы собрания участников от ноября 2019 года. Виталий Кеба восстановился в соучредителях и в должности генерального директора компании. В настоящий момент дело рассматривается в кассационной инстанции, и «Губа» через своих юридических решал пытается финансово склонить судей к принятию решения по отмене постановления апелляционного суда. По информации источников, Губский предлагает цифру в 200 тысяч долларов США за решение Верховного Суда в свою пользу.

Кроме заказчика рейдерского захвата заправок «Губы» и его «шестерки» Сергея Рязанова, в преступлении участвовала целая группа лиц с четким распределением ролей.

Юридическое обеспечение рейда осуществляет юристы фирмы «Саенко Харенко». Именно они занимались лоббированием нужных «Губе» судебных решений и представляли интересы рейдеров на антирейдерской коллегии Минюста.

Виталий Курдась

В ноябре 2019 года по поддельным документам, поданных от имени ООО «Трейд Петрол Инвест» были проведены изменения в составе учредителей и директора, В связи с этим, легитимный собственник подал заявление в органы национальной полиции и было возбуждено уголовное производство № 12019100010009739. В марте 2020 года, по ходатайству потерпевшей стороны, в вышеуказанном уголовном производстве Голосеевским районным судом Киева был наложен судебный арест и установлен запрет любым государственным регистраторам, нотариусам, осуществлять государственную регистрацию каких-либо регистрационных действий по ООО «Трейд Петрол Инвест». Однако, судебный запрет не остановил рейдеров, ведь у них есть такой услужливый государственный регистратор Виталий Курдась.

До августа месяца 2020 года Виталий Курдась занимал должность государственного регистратора Центра предоставления административных услуг Гуляйпольского района Запорожской области. Из-за манипуляций в реестре Минюстом ему был анулирован доступ к реестрам и уволен со скандалом. В настоящий момент В. Курдасю было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги. Причиной увольнения государственного регистратора Курдася и всех его дальнейших жизненных неприятностей, послужила его роль в рейдерском захвате сети заправок «МОТТО».

“Фунт” Виталий Омельченко

17.04.2020 года Омельченко Виталий Павлович обратился к государственному регистратору Гуляйпольского горсовета Запорожской области Курдась В.А., которому предоставил поддельное определение Печерского районного суда Киева от 01.04.2020г. по делу № 757/14163/20-к, которым отменен арест, наложенный определением Голосеевского районного суда Киева от 24.03.2020г.

27.04.2020 года Печерский районный суд сообщил, что данное определение не имеет отношения к правам и интересам ООО «Трейд Петрол Инвест». Содержание вышеуказанного определения засекречено в реестре судебных решений, однако источники информации сообщают о том, что данное производство ведется в отношении Арсения Яценюка и его знаменитого проекта «Стена».

Незаконное снятие ареста с корпоративных прав предприятия предоставило возможность рейдерам во второй раз поменять учредителей и директора. Таким образом, В. Омельченко подделал решение суда, и достоверно зная о том, что оно поддельное, подал его государственному регистратору В. Курдась, который наплевав на требования законодательства, снял арест суда.

Подробности снятия данного ареста впечатляют. Государственный регистратор Гуляйпольского района Запорожской области снимал арест в помещении кафе Оболонского района Киева, находясь в нем вместе с В. Омельченко. Таким образом, Виталий Курдась снимал вышеуказанный арест без каких-либо правовых оснований, находясь в сговоре с мошенниками.

Оболонской окружной прокуратурой Киева направлено в суд обвинительное заключение в отношении государственного регистратора Курдась В. Длительное время Виталий Курдась прятался от правоохранителей под прикрытием якобы заболевания коронавирусом. В связи с этим, Курдась был объявлен в розыск и в дальнейшем задержан. В настоящий момент бывший государственный регистратор Виталий Курдась ждет суда. За совершенное им преступление В. Курдася ждет наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет. Об этих фактах сообщил телеграмм- канал столичной прокуратуры: https://t.me/kyiv_pro_office/288

Но герой этой статьи Сергей Рязанов не ограничился указанными эпизодами участия в экономических преступлениях. Его очередной «подвиг» заключался в том, что летом 2020 года он захватил долю в уставном капитале ООО «ХДМ-СЕРВИС» (идентификационный код 25196694), а также стал директором этого предприятия. По данным следствия, незаконные изменения в Единый государственный реестр юридических лиц были совершены путем использования поддельного паспорта на имя участника указанного общества Олейничука Р.В., в котором отличается только его фотография.

В дальнейшем, Рязанов в качестве директора ООО «ХДМ-СЕРВИС», внес принадлежащий обществу имущественный комплекс, расположенный в Киеве по ул. Алексея Терехина, 5/7 в уставный капитал фирмы-прокладки ООО «Галактика Логистикс» (идентификационный код 43746842). По данному факту Голосеевским управленим нацполиции ведется досудебное расследование № 12020100010004077.

Системно совершая преступления, направленные на завладение недвижимым имуществом и корпоративными правами на территории Украины, Сергей Рязанов наивно надеялся, что все ему сойдет с рук. Еще бы, ведь он много лет уже как не живет по прописке, да и за душой не имеет ничего, кроме долгов. Однако, несмотря на то, что Рязанов много лет скрывался от правоохранительных органов и ограбленных бизнесменов, 01 июня этого года его разыскали и вручили ему уведомление в подозрении пока что по эпизоду захвата сети заправок «МОТТО». Можно утверждать то, что Сергей Рязанов станет одним из немногих, кто будет осужден и получит реальный срок по профильной «рейдерской» статье, учитывая и то обстоятельство, что расследование указанных преступлений находится под контролем ОГП и НАБУ.

11 марта 2021 года Высший антикоррупционный суд в производстве № 1-кс/991/1681/21 удовлетворил жалобу директора ООО «Новая Топливная Компания», обязав НАБУ внести ведомости по заявлению данного предприятия. В заявлении было указано об умышленном совершении министром юстиции, его первым заместителем и их подчиненными действий, направленных на противоправное завладение имуществом “Новой топливной компании” и других 19 субъектов хозяйствования, то есть преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) Уголовного кодекса.

Однако НАБУ не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований. После подачи жалобы в суд 11 марта ВАКС удовлетворил ее и обязал НАБУ завести уголовное производство по заявлению “Новой топливной компании”.

https://ukranews.com/news/770257-protiv-malyuski-nabu-otkrylo-delo

Уверены в необратимости наказания для всех членов ОПГ, причастных к деятельности Сергея Рязанова. Это касается и его высокопоставленных заказчиков, и подельников, а также государственных регистраторов, причастных к незаконной деятельности. Ведь совокупность деяний, совершенных Богданом Губским с подельниками, вполне себе вписывается в статью 255 Уголовного Кодекса Украины, — создание и руководство преступной организацией, направленной на завладение недвижимым имуществом и корпоративными правами предприятий.

Игорь Васильев, для ”ОРД”