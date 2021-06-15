Чешская теннисистка выиграла второй финал на «Ролан Гаррос»
Барбора Крейчикова (№15 WTA) и Катержина Синякова (№75) выиграли парный разряд на турнире «Ролан Гаррос» в Париже.
В финале чешский дуэт обыграл Игу Швентек и Бетани Маттек-Сандс – 6:4, 6:2.
Матч продолжался 1 час и 16 минут.
Для Крейчиковой этот титул стал вторым на «Ролан Гарросе». В финале одиночного разряда она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.
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