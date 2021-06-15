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00:22 15 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Чешская теннисистка выиграла второй финал на «Ролан Гаррос»

Барбора Крейчикова (№15 WTA) и Катержина Синякова (№75) выиграли парный разряд на турнире «Ролан Гаррос» в Париже.

В финале чешский дуэт обыграл Игу Швентек и Бетани Маттек-Сандс – 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 16 минут.

Для Крейчиковой этот титул стал вторым на «Ролан Гарросе». В финале одиночного разряда она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

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Тэги: теннис, Roland Garros
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