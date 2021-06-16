Путин рассказал о переговорах с Байденом

Российский президент первым дал пресс-конференцию по итогам встречи в Женеве. Байден выступит в 20:30.

Президент России Владимир Путин рассказал об итогах встречи с американским коллегой Джо Байденом, которая состоялась в среду, 16 июня, в Женеве.

Так, он сообщил, что Россия и США договорились вернуть послов.

«Что касается возвращения послов в места своей работы в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон – российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы. Когда конкретно – это вопрос чисто технического характера», – отметил Путин.

Также президенты затронули вопрос Украины. «Не могу сказать что очень подробно», – сказал он.

По словам Путина, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения.

Вступление Украины в НАТО обсуждалось «затрагивалась мазком. Тут обсуждать нечего».

«У России только одно обязательство по Украине – реализация минских соглашений, если Киев готов», – сказал президент РФ.

По поводу стягивания российских войск к границам Украины Путин сказал, что Россия передвигает войска по своей территории, на что имеет полное право. «Мы проводим учения на своей территории, но мы не проводим учения подтаскивая технику и вооружения к границе США», – сказал он.

Также Путин отметил, что между МИД РФ и Госдепом будут продолжаться переговоры о сокращении наступательных вооружений.

По его словам, Россия и США договорились начать консультации по кибербезопаности. «Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает», – сказал он.

Также президент РФ сообщил, что Байден поднимал вопрос о правах человека, в частности об Алексее Навальном. Говорит, что Навальный хотел быть задержанным, когда, будучи в розыске, приехал в Россию.

Также Путин прокомментировал слова Байдена об «убийце». «Он объяснился, меня это устроило, он предложил встретиться, мы встретились, он человек очень опытный, мы с ним с глазу на глаз говорили 2 часа, не со всеми лидерами так я говорил», – сказал Путин.

После этого он начал говорить о массовых убийствах в США, об убийствах мирных жителей в Афганистане, о пытках в американских тюрьмах.

«Афганистан возьмем – там одним ударом по 100 человек убивают, свадьбы уничтожают. Расстрелы из беспилотников, с вертолета явно гражданских лиц в Ираке – это что такое? Кто несет за это ответственность? Кто убийца?… По правам человека – Гуантанамо до сих пор работает!.. Тюрьмы ЦРУ в разных странах, в т.ч. европейских, где пытки практикуются. Это права человека?» – сказал он.

Также президенты подробно обсудили вопрос Арктики.

Путин отметил, что вопрос о «красных линиях» между Россией и США конкретно не обсуждался. «Так далеко, чтобы что-то делить, мы с Байденом не дошли», – сказал он.

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