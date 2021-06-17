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06:35 17 Июня 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Италия стала первым участником плей-офф чемпионата Европы по футболу

По итогам двух поединков подопечные Роберто Манчини набрали 6 очков и гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира.

Сборная Италии по футболу стала первой командой, которая обеспечила себе выход из группового этапа чемпионата Европы. Команда добилась двух побед подряд.

Матч прошел вчера в Риме. Италия у себя дома разгромила Швейцарию (3:0), и тем самым гарантировала себе участие в следующем этапе чемпионата. Учитывая, что у нее теперь 6 очков, она в любом случае будет на втором месте, даже если проиграет Уэльсу в последнем туре.

Валлийцы в свою очередь набрали 4 очка, обыграв вчера Турцию – 2:0. Команда находится на втором месте в группе А и потеряет его только если проиграет в воскресенье Италии, а Швейцария с крупным счетом победит турецкую сборную.

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Тэги: футбол, Евро-2020
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