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11:00 19 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина ввела санкции из-за вируса Petya

Речь идет о четырех юридических и шести физических лицах, аффилированных со спецслужбами России.

Власти Украины ввели санкции против хакеров, которые причастны к разработке компьютерного вируса NotPetya – четырех юридических и шести физических лиц. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 18 июня.

«Решением СНБО применили санкции в отношении четырех юридических и шести физических лиц, аффилированных со спецслужбами Российской Федерации. Они причастны к разработке вируса Petya. Они его администрировали и организовывали кибератаки в Украине на объекты критической инфраструктуры», – заявил Данилов.

Он добавил, что эти киберпреступники внесены в американские санкционные списки и обвиняются правоохранительными органами в рамках уголовного процесса за совершение кибератак в отношении США.

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Тэги: санкции, США, снбо, хакерская атака, вирус Petya, NotPetya
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