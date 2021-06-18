Украина ввела санкции из-за вируса Petya
Речь идет о четырех юридических и шести физических лицах, аффилированных со спецслужбами России.
Власти Украины ввели санкции против хакеров, которые причастны к разработке компьютерного вируса NotPetya – четырех юридических и шести физических лиц. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 18 июня.
«Решением СНБО применили санкции в отношении четырех юридических и шести физических лиц, аффилированных со спецслужбами Российской Федерации. Они причастны к разработке вируса Petya. Они его администрировали и организовывали кибератаки в Украине на объекты критической инфраструктуры», – заявил Данилов.
Он добавил, что эти киберпреступники внесены в американские санкционные списки и обвиняются правоохранительными органами в рамках уголовного процесса за совершение кибератак в отношении США.
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