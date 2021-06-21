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Главная » Мир » Политика
10:02 22 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Семь стран Европы закрыли небо для Беларуси

К решению ЕС о запрете полетов белорусских авиакомпаний присоединились Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Семь европейских стран присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщил представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

«Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вышеперечисленные страны обеспечат «соответствие своей национальной политики данному решению Совета».

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Тэги: Европа, беларусь, воздушное пространство
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