В Украине будут отмечать День тренера
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в Украине профессионального праздника – Дня тренера, который будет отмечаться ежегодно 19 июля.
«В поддержку инициативы работников сферы физической культуры и спорта Украины постановляю установить в Украине профессиональный праздник – День тренера, который отмечать ежегодно 19 июля», – говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
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