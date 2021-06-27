Украина вышла в финал отбора ЧМ по пляжному футболу
Сборная Украины по пляжному футболу выиграла у Португалии в полуфинале отборочного турнира чемпионата мира.
Три периода основного времени прошли без забитых мячей, и судьбу матча решил удар Дмитрия Войтенко в дополнительной трехминутке.
В итоге 1:0 – минимальная победа Украины над хозяевами.
Теперь в финальном матче европейского квалификационного турнира ЧМ-2021 сборная Украины в воскресенье, 27 июня, сыграет с командой Испании, которая во втором полуфинале переиграла Беларусь (3:1).
Напомним, выйдя в полуфинал Украина гарантировала себе участие в ЧМ-2021 по пляжному футболу, который пройдет в Москве.
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Украинцы открыли счет в матче, но развить преимущество сине-желтым не удалось. В третьем периоде Швейцарии удалось забить трижды.