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02:43 27 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина вышла в финал отбора ЧМ по пляжному футболу

Сборная Украины по пляжному футболу выиграла у Португалии в полуфинале отборочного турнира чемпионата мира.

Три периода основного времени прошли без забитых мячей, и судьбу матча решил удар Дмитрия Войтенко в дополнительной трехминутке.

В итоге 1:0 – минимальная победа Украины над хозяевами.

Теперь в финальном матче европейского квалификационного турнира ЧМ-2021 сборная Украины в воскресенье, 27 июня, сыграет с командой Испании, которая во втором полуфинале переиграла Беларусь (3:1).

Напомним, выйдя в полуфинал Украина гарантировала себе участие в ЧМ-2021 по пляжному футболу, который пройдет в Москве.

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Тэги: пляжный футбол
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