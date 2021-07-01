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00:56 01 Июля 2021 Просмотров 80   КомментариевКомментарии

На заседание Кабмина министры пришли в футболках сборной Украины

На заседание правительства 30 июня все министры во главе с премьером Денисом Шмыгалем пришли в футболках украинской сборной по футболу.

Шмыгаль на заседании, трансляцию которого вел канал Камбина в YouTube, поздравил украинцев с победой.

«Украина в 1/4 Евро-2020. Это огромный успех нашей сборной, тренерского штаба. Я поздравляю тренеров, благодарю ребят, благодарю тренеров. Такие вещи объединяют Украину, которая всем сердцем болеет и болела за нашу команду», – отметил он.

После этого все министры поаплодировали украинской сборной.

Напомним, что сборная Украины, чудом попавшая в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу, в дополнительное время обыграла сборную Швеции со счетом 2:1.

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Тэги: сборная Украины, Кабинет министров, футболки
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