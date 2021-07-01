На заседание Кабмина министры пришли в футболках сборной Украины
На заседание правительства 30 июня все министры во главе с премьером Денисом Шмыгалем пришли в футболках украинской сборной по футболу.
Шмыгаль на заседании, трансляцию которого вел канал Камбина в YouTube, поздравил украинцев с победой.
«Украина в 1/4 Евро-2020. Это огромный успех нашей сборной, тренерского штаба. Я поздравляю тренеров, благодарю ребят, благодарю тренеров. Такие вещи объединяют Украину, которая всем сердцем болеет и болела за нашу команду», – отметил он.
После этого все министры поаплодировали украинской сборной.
Напомним, что сборная Украины, чудом попавшая в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу, в дополнительное время обыграла сборную Швеции со счетом 2:1.
Новости по теме
Сборная Украины, которая чудом попала в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу, в дополнительное время обыграла сборную Швеции со счетом 2:1.
Президент призвал футбольных болельщиков последовать его примеру и записать собственные пожелания сборной.
Андрей Павелко проведет переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по решению о внесении корректировки в форму сборной Украины.