Британия послабляет ковидные ограничения
Единственная причина, по которой власти могут позволить себе рассмотреть вопрос ослабления ограничений, – эффективность кампании вакцинации, отметил Джонсон.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об очередном этапе послаблений COVID-ограничений в Англии. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает ВВС.
В частности, глава британского правительства отметил, что с 19 июля должны возобновить работу все предприятия страны, будут сняты ограничения на собрания людей, отменена обязанность ношения масок.
«В нынешних обстоятельствах мы должны принимать осторожные и сбалансированные решения», – сказал Джонсон на пресс-конференции, объявляя планы правительства о снятии антикоронавирусных ограничений.
Джонсон отметил, что вместо обязательного ношения масок в общественных местах, правительство предложит британцам «проявить личную ответственность и делать выбор самостоятельно».
«Для людей будет выпущено руководство с рекомендациями, когда их надевать, особенно, когда число случаев будет расти, и, если речь идет о встречах с людьми, с которыми вы обычно не встречаетесь, например, в общественных местах», – отметил он.
Он также подчеркнул, что окончательное решение по снятию ковид-ограничений будет принято властью 12 июля.
Премьер-министр пояснил, что единственная причина, по которой власти могут позволить себе рассмотреть вопрос ослабления ограничений, – эффективность кампании вакцинации.
“Если мы не сможем снова открыть все объекты в течение следующих нескольких недель, во время которых нам помогут лето и школьные каникулы, мы должны спросить себя: «Когда же еще мы сможем открыться?” - пояснил Джонсон.
Если ситуация благоприятной, в Британии ожидаются следующие послабления:
- Ношение масок станет необязательным.
- Соблюдение социальной дистанции 1 м станет необязательным.
- Будет снято ограничение числа участников собраний и встреч как в помещении, так и на улице.
- Смогут открыться все заведения, включая ночные клубы.
- Будут отменены правила обслуживания столиков в ресторанах и кафе.
- Будут сняты ограничения на число посетителей домов престарелых.
- Будут отменены ограничения вместимости театров, концертных площадок, спортивных мероприятий.
В то же время, Джонсон подчеркнул, что «еще далеко до завершения пандемии».
«Пандемия еще не закончилась. И это определенно не закончится к 19 июля», – сказал премьер, отметив, что число заражений все равно растет. «Мы можем столкнуться с 50 тыс. случаев заражения к 19 июля», – добавил он.
По его словам, правительство на пути к тому, чтобы достичь своих целей в области вакцинации, и вакцины против COVID-19 показывают эффективность. К 19 июля каждый взрослый британец получит шанс сделать как минимум один укол и две трети – получить две дозы вакцины. Именно поэтому в Лондоне считают целесообразным снятие ограничений.
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