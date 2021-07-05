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09:00 06 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британия послабляет ковидные ограничения

Единственная причина, по которой власти могут позволить себе рассмотреть вопрос ослабления ограничений, – эффективность кампании вакцинации, отметил Джонсон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об очередном этапе послаблений COVID-ограничений в Англии. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает ВВС.

В частности, глава британского правительства отметил, что с 19 июля должны возобновить работу все предприятия страны, будут сняты ограничения на собрания людей, отменена обязанность ношения масок.

«В нынешних обстоятельствах мы должны принимать осторожные и сбалансированные решения», – сказал Джонсон на пресс-конференции, объявляя планы правительства о снятии антикоронавирусных ограничений.

Джонсон отметил, что вместо обязательного ношения масок в общественных местах, правительство предложит британцам «проявить личную ответственность и делать выбор самостоятельно».

«Для людей будет выпущено руководство с рекомендациями, когда их надевать, особенно, когда число случаев будет расти, и, если речь идет о встречах с людьми, с которыми вы обычно не встречаетесь, например, в общественных местах», – отметил он.

Он также подчеркнул, что окончательное решение по снятию ковид-ограничений будет принято властью 12 июля.

Премьер-министр пояснил, что единственная причина, по которой власти могут позволить себе рассмотреть вопрос ослабления ограничений, – эффективность кампании вакцинации.

“Если мы не сможем снова открыть все объекты в течение следующих нескольких недель, во время которых нам помогут лето и школьные каникулы, мы должны спросить себя: «Когда же еще мы сможем открыться?” - пояснил Джонсон.

Если ситуация благоприятной, в Британии ожидаются следующие послабления:

  • Ношение масок станет необязательным.
  • Соблюдение социальной дистанции 1 м станет необязательным.
  • Будет снято ограничение числа участников собраний и встреч как в помещении, так и на улице.
  • Смогут открыться все заведения, включая ночные клубы.
  • Будут отменены правила обслуживания столиков в ресторанах и кафе.
  • Будут сняты ограничения на число посетителей домов престарелых.
  • Будут отменены ограничения вместимости театров, концертных площадок, спортивных мероприятий.

В то же время, Джонсон подчеркнул, что «еще далеко до завершения пандемии».

«Пандемия еще не закончилась. И это определенно не закончится к 19 июля», – сказал премьер, отметив, что число заражений все равно растет. «Мы можем столкнуться с 50 тыс. случаев заражения к 19 июля», – добавил он.

По его словам, правительство на пути к тому, чтобы достичь своих целей в области вакцинации, и вакцины против COVID-19 показывают эффективность. К 19 июля каждый взрослый британец получит шанс сделать как минимум один укол и две трети – получить две дозы вакцины. Именно поэтому в Лондоне считают целесообразным снятие ограничений.

Источник:
Тэги: Англия, Британия, ограничения, вакцинация, covid-19
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