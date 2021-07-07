Президента Гаити застрелили в его резиденции
Вооруженные люди ночью напали на резиденцию президента. И.о. премьера призвал людей к спокойствию в сложившейся ситуации.
Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в его резиденции – его жена получила ранения. Об этом сообщает местный портал Juno7 в среду, 7 июля.
В ночь на среду около часа ночи группа неизвестных – некоторые из них говорили на испанском – напали на резиденцию Моиза и застрелили президента. Огнестрельное ранение получила первая леди страны.
Информацию о происшествии уже подтвердил и.о. премьер-министра Клод Жозеф и призвал население к спокойствию.
«Ситуация в сфере безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити. Принимаются все меры, чтобы гарантировать преемственность государства и защитить нацию», – заявил Жозеф.
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