В Сирии обстреляли военных США

В то же время поступила информация о взрыве на газоперерабатывающем заводе, расположенном рядом с военной базой США.

На востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор, американские военные в субботу, 10 июля, подверглись атаке. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Пентагон.

Так, по военнослужащим США был открыт огонь в районе нефтегазового месторождения Коноко, недалеко от которого расположена американская база.

«Я могу подтвердить, что был открыт огонь непрямой наводкой в Коноко. На данный момент, согласно первоначальным отчетам, потерь, пострадавших или повреждений конструкций нет», – сообщил изданию представитель Минобороны США.

В то же время сирийские СМИ информируют, что на газоперерабатывающем заводе компании Conoco, расположенном рядом с военной базой США, по неизвестной причине прогремел взрыв. Данных о пострадавших нет.

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