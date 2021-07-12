Известна дата окончания строительства СП-2
Строительство Северного потока-2 планируют завершить в августе. Сейчас газопровод готов на 98%.
Строительство газопровода Северный поток-2 намерены завершить в августе. Об этом заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, передает Handelsblatt.
«Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа. Сейчас уже завершены 98%», – заявил Варниг.
Он отметил, что российский газопровод может быть запущен в эксплуатацию уже в этом году.
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