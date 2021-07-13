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02:30 13 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Молдове на парламентских выборах победила партия президента Майи Санду

Партия президента страны Майи Санду набрала более 52 процентов голосов избирателей.

Основной их соперник – пророссийский Блок коммунистов и социалистов – набрал 27 процентов голосов.

Число отданных за партию голосов стало рекордным, столько не набирала ни одна партия в истории страны. Такого исхода на выборах 2021 года никто среди экспертов не предсказывал.

Теперь прозападный президент, чьи полномочия сильно урезаны в парламентской республике, получит абсолютную власть в Молдове. Бывший экономист Всемирного банка обещает положить конец «воровскому правлению».

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Тэги: Молдова, выборы в парламент
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