В Молдове на парламентских выборах победила партия президента Майи Санду
Партия президента страны Майи Санду набрала более 52 процентов голосов избирателей.
Основной их соперник – пророссийский Блок коммунистов и социалистов – набрал 27 процентов голосов.
Число отданных за партию голосов стало рекордным, столько не набирала ни одна партия в истории страны. Такого исхода на выборах 2021 года никто среди экспертов не предсказывал.
Теперь прозападный президент, чьи полномочия сильно урезаны в парламентской республике, получит абсолютную власть в Молдове. Бывший экономист Всемирного банка обещает положить конец «воровскому правлению».
Новости по теме
В воскресенье, 11 июля, в 7:00 открылись дветысячи избирательных участков на территории страны, в том числе 41 участок на правом берегу Днестра.
По результатам внеочередных парламентских выборов 20 июня в Армении победила возглавляемая Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», набравшая 53,91% голосов.
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян объявил о победе своей партии на парламентских выборах.