Ситуация на Донбассе намного ухудшилась
Флоранс Жиллетт призвала предоставить жителям «ЛДНР» доступ к вакцине от коронавируса и отказаться от политизации процесса вакцинации.
В нынешнем году гуманитарная ситуация в зоне конфликта на Донбассе намного ухудшилась по сравнению с 2020 годом. Жителям «ЛДНР» нужно предоставить доступ к вакцинам от коронавируса COVID-19. Об этом сказала глава миссии Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт во время брифинга в неподконтрольном Донецке, сообщает Интерфакс .
«Наблюдая за ситуацией, которая складывалась в прошлом году, когда после перемирия ситуация успокоилась, в этом году ситуация намного ухудшилась», – сказала Жиллетт.
Она также отметила, что обсуждала гуманитарную ситуацию с главой так называемой «ДНР» Денисом Пушилиным.
«Мы обсуждали вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией в Донецке, с потребностями, которые есть у населения, и помощью, которую мы предоставляем для улучшения ситуации. Также обсуждали причины, которые усугубляют гуманитарную ситуацию, – боевые действия и пандемия», – отметила Жиллет.
Она призвала предоставить жителям «ЛДНР» доступ к вакцине от коронавируса и отказаться от политизации процесса вакцинации.
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