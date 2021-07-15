Рада отправила Авакова в отставку
Возглавлявший Министерство внутренних дел с 2014 года Аваков позавчера подал заявление об отставке.
Верховная Рада на заседании в четверг, 15 июля, 291 голосом одобрила заявление главы МВД Арсена Авакова об отставке.
Аваков подал заявление об увольнении с должности 13 июля. Он возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года.
Во фракции Слуга народа предлагают назначить министром внутренних дел нардепа Дениса Монастырского.
Его назначение рассмотрят завтра.
Новости по теме
Оба кандидата работают в профильном комитете парламента по вопросам правоохранительной деятельности, утверждает источник.
Заявление министра об отставке парламент рассмотрит в четверг, сообщают СМИ. Сам Аваков ситуацию не комментирует.
На внеочередном заседании Верховной рады 18 мая нардепы отправили в отставку министра здравоохранения, министра развития экономики и министра инфраструктуры.