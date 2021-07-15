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11:00 15 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рада отправила Авакова в отставку

Возглавлявший Министерство внутренних дел с 2014 года Аваков позавчера подал заявление об отставке.

Верховная Рада на заседании в четверг, 15 июля, 291 голосом одобрила заявление главы МВД Арсена Авакова об отставке.

Аваков подал заявление об увольнении с должности 13 июля. Он возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года.

Во фракции Слуга народа предлагают назначить министром внутренних дел нардепа Дениса Монастырского.

Его назначение рассмотрят завтра.

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Тэги: Верховная Рада, отставка, аваков, глава мвд
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