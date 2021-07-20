Только с начала месяца на водоемах в Украине погибли более 260 человек, среди которых десятки детей.

В Украине с начала года утонули 808 человек. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 20 июля.

«Только с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев. Из них 36 детей. Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибло 166 человек (из них 16 – несовершеннолетних), уже можно делать выводы о рекордной смертельную статистику несчастных случаев на воде в стране в этом году», – сказано в сообщении.

При этом самой частой причиной несчастных случаев на воде спасатели назвали купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

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