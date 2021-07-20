В Украине выросли цены на жилье
Цены на первичном рынке выросли на 12,8%. По сравнению с первым кварталом цены на жилье выросли на 4%.
В Украине по итогам апреля-июня 2021 года индекс цен на жилье составил 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Как отмечает ведомство, цены на первичном рынке выросли на 12,8%.
Больше всего выросла стоимость трехкомнатных квартир – на 16,2%, меньше всего двухкомнатных – на 11,2%.
Жилье подорожало и на вторичном рынке – за год на 14,7%. Больше всего подорожали двухкомнатные апартаменты – на 16,5%, а менее выросла стоимость на однокомнатные квартиры – на 12,8%.
По сравнению с первым кварталом цены на жилье выросли на 4%, на первичном – на 4,6%, на вторичном – на 3,6%.
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