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09:00 21 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине выросли цены на жилье

Цены на первичном рынке выросли на 12,8%. По сравнению с первым кварталом цены на жилье выросли на 4%.

В Украине по итогам апреля-июня 2021 года индекс цен на жилье составил 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Как отмечает ведомство, цены на первичном рынке выросли на 12,8%.

Больше всего выросла стоимость трехкомнатных квартир – на 16,2%, меньше всего двухкомнатных – на 11,2%.

Жилье подорожало и на вторичном рынке – за год на 14,7%. Больше всего подорожали двухкомнатные апартаменты – на 16,5%, а менее выросла стоимость на однокомнатные квартиры – на 12,8%.

По сравнению с первым кварталом цены на жилье выросли на 4%, на первичном – на 4,6%, на вторичном – на 3,6%.

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Тэги: рост цен, цена на жилье, гсс
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