В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,7

Подземные толчки были зафиксированы в регионе Квемо Картли в 13 километрах к юго-западу от райцентра Цалка.

На юго-востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,7. Толчек произошел в 54 километрах от столицы страны Тбилиси, сообщил Грузинский национальный центр сейсмического мониторинга в воскресенье, 25 июоя.

Указано, что подземные толчки были зафиксированы в 13:02 по местному времени (12:02 по Киеву – ред.) в регионе Квемо Картли в 13 километрах к юго-западу от райцентра Цалка, близ села Саламалейки.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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