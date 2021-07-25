В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,7
Подземные толчки были зафиксированы в регионе Квемо Картли в 13 километрах к юго-западу от райцентра Цалка.
На юго-востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,7. Толчек произошел в 54 километрах от столицы страны Тбилиси, сообщил Грузинский национальный центр сейсмического мониторинга в воскресенье, 25 июоя.
Указано, что подземные толчки были зафиксированы в 13:02 по местному времени (12:02 по Киеву – ред.) в регионе Квемо Картли в 13 километрах к юго-западу от райцентра Цалка, близ села Саламалейки.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
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По меньшей мере пять человек погибли при землетрясении на севере страны. Толчки произошли около пяти утра по Киеву.
Магнитуда подземных толчков составляла 1,8 балла. О негативных последствиях не сообщается.
Землетрясение также затронуло деревни в турецкой провинции Ван и горной области Котур.