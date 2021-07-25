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17:30 25 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,7

Подземные толчки были зафиксированы в регионе Квемо Картли в 13 километрах к юго-западу от райцентра Цалка.

На юго-востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,7. Толчек произошел в 54 километрах от столицы страны Тбилиси, сообщил Грузинский национальный центр сейсмического мониторинга в воскресенье, 25 июоя.

Указано, что подземные толчки были зафиксированы в 13:02 по местному времени (12:02 по Киеву – ред.) в регионе Квемо Картли в 13 километрах к юго-западу от райцентра Цалка, близ села Саламалейки.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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Тэги: Грузия, землетрясение, тбилиси, магнитуда
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