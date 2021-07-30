В Украине успешно испытали новый реактивный снаряд

Состоялись успешные испытания нового реактивного снаряда калибра 122 мм «Тайфун-1″ для модернизированной системы залпового огня БМ-21У «Ивушка».

Министерство обороны продолжает реализацию стратегии ракетно-реактивного вооружения Вооруженных Сил Украины. Результаты испытаний «Тайфун-1″ будут использованы в ходе разработки реактивного снаряда калибра 220 мм «Тайфун-2″ для модернизированной системы залпового огня «Ураган», – отметил министр обороны Украины Андрей Таран.

Испытания реактивных снарядов системы залпового огня «Тайфун-1″ в Украине начаты в 2019 году. «На базе» Тайфун-1″ проводятся работы по созданию управляемого снаряда «Тайфун-1М», а также модернизированных версий принципиально новых реактивных систем залпового огня «Тайфун-2″ и «Тайфун-4″.

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