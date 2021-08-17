В приложении Дія появилась возможность менять место прописки

Услуга же доступна в семи городах: Киеве, Харькове, Ровно, Луцке, Кривом Роге, Мариуполе и Виннице.

В мобильном приложении Дія появилась возможность менять место регистрации граждан. Теперь военнообязанные смогут менять место прописки без посещения военкомата. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в колонке НВ.

Отмечается, что для того, чтобы зарегистрироваться в новой территориальной общине, пользователь должен подать запрос в Дію. Данные о новом месте регистрации автоматически перенесут из реестра старой общины в реестр новой общины. Также данные будут автоматически переносить в реестр военкомата новой общины. В этих условиях не придется посещать военкомат для изменения места прописки.

Услуга же доступна в семи городах: Киеве, Харькове, Ровно, Луцке, Кривом Роге, Мариуполе и Виннице. Ею могут воспользоваться те, у кого есть ID-карточка и нет проблем с документами. Новое место регистрации будет отображаться во внутреннем или заграничном паспорте.

«Теперь все территориальные общины обязаны передавать информацию в демографический реестр в электронном виде. Мы впервые в истории подключились к реестру военнообязанных. Сейчас Дія делает запрос в этот реестр и сведения о новом месте регистрации после его изменения автоматически передаются со старого военкомата в новый. Менять регистрацию можно без посещения военкомата»,- заявил Федоров.

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