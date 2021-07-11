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02:14 21 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Месси и Роналду не попали в список номинантов УЕФА на приз лучшего игрока сезона

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал номинантов на приз лучшему игроку сезона 2020/21.

На награду претендуют два игрока «Челси» Жоржиньо (Италия) и Нголо Канте (Франция), а также их соперник по финальному матчу Лиги чемпионов Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия).

Тройка финалистов была определена по итогам голосования среди 24 тренеров команд, которые участвовали на Евро-2020, 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом сезоне. Также свой голос смогли отдать 55 журналистов, которые были аккредитованы от своей страны в УЕФА.

Победители индивидуальных призов определятся 26 августа в Стамбуле, когда состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

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Тэги: футбол, УЕФА
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