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01:57 22 Августа 2021 1 Комментарии
В Украине синтезировали голос Тараса Шевченко
Команда украинских специалистов с помощью новейших технологий воспроизвела голос Тараса Шевченко. Проект приурочен 30 годовщине Независимости Украины.
Партнерами проекта стали Национальный музей Тараса Шевченко, Министерство иностранных дел и компания Wantent, сообщает агентство Tabasco.
Первый фонограф для записи звука был изобретен через 16 лет после смерти Тараса Шевченко в 1877 году. Поэтому записей голоса знаменитого Кобзаря не существует.
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Тэги: Тарас Шевченко
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