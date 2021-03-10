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01:57 22 Августа 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Украине синтезировали голос Тараса Шевченко

Команда украинских специалистов с помощью новейших технологий воспроизвела голос Тараса Шевченко. Проект приурочен 30 годовщине Независимости Украины.

Партнерами проекта стали Национальный музей Тараса Шевченко, Министерство иностранных дел и компания Wantent, сообщает агентство Tabasco.

Первый фонограф для записи звука был изобретен через 16 лет после смерти Тараса Шевченко в 1877 году. Поэтому записей голоса знаменитого Кобзаря не существует.

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Тэги: Тарас Шевченко
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